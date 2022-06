Denuncian Presuntos Actos de Corrupción en la Prepa No. 2 de Tapachula

*Señalan a Ex Directivos de Causar Desestabilización.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio del 2022.- Rubén Zúñiga Pérez, maestro evaluado y acreditado de la Escuela Preparatoria «Eduardo J. Albores» No. 2, en el turno matutito, denuncio públicamente supuestos actos de corrupción en esa institución educativa.

En rueda de prensa aseguró también que, según su versión, se han cometido arbitrariedades, abuso de poder, nepotismo, influyentísimo y tráfico de influencias por parte de exdirectivos del plantel.

Por ejemplo, indicó que uno de ellos ingresó presuntamente a su hermana, Isabel Cristina, a quien se le otorgó 11 horas de la materia de Taller de Redacción y Lectura, sin estar evaluada o haber presentado un proceso como lo dicta la Ley General de los Maestros, emitida por la administración federal y que también fue avalada en su momento por la anterior reforma educativa.

“Esta denuncia que hago, no es la primera vez que se realiza ante la Secretaría de Educación Pública, lo he dicho desde el 2018 que detecté que un maestro de inglés de nombre Jaime Alejandro, le cedieron horas de esa misma materia cuando estaba vigente la reforma del expresidente Enrique Peña, que en ese momento pedía que cualquier maestro que quisiera obtener horas en su centro de trabajo tenía que irse a un proceso de evaluación», señaló.

Sin embargo, también le asignaron 22 horas de Inglés, desde que ingresó en el 2017 y parte de Mayo del 2018 “a mí me decían que sí se podía mediante un mecanismo de perfil profesiográfico adendum».

Ante los representantes de los medios de comunicación citó al artículo cien de la nueva ley emitida por el Gobierno Federal, en su segundo párrafo, que dice “que será nula y en consecuencia no surtirá efecto alguno cualquier forma de admisión, promoción o reconocimiento distinto a lo establecido».

Su petición principal a la autoridad es que simplemente aplique la ley, que en verdad se combata la corrupción y se cumpla con la cuarta transformación que ha dicho el Gobierno Federal.

Consideró que este es uno de los casos que pueden estar ocurriendo y que se hizo las denuncias públicas, “quiero pensar que hay más casos que existe de maestros idóneos que ahora los llaman acreditados, y que acudan a la autoridad, por lo menos a la Función Pública».

«Si se cumpliera la ley, habrá muchos maestros no solo de Chiapas sino de muchos Estados de México que van a estar felices, porque confiarán que la Secretaría de Educación está cumpliendo todo de manera transparente y que no es letra muerta». EL ORBE / La Redacción