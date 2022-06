Aprovechan Guatemaltecos Para Comprar en México por Paridad del Quetzal Sobre el Peso

*Súper Devaluada la Moneda Mexicana.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio del 2022.- Los aumentos en impuestos, precios de los combustibles, servicios, insumos y de la canasta básica en Guatemala, están obligando a la población a acudir a realizar sus compras a Chiapas, sobre todo a Tapachula y municipios aledaños, porque la paridad de su moneda es de 2.5 Pesos Mexicanos por Quetzal, y eso les permite comprar mucho más con menos dinero.

Aliza Leal, empresaria de ese país centroamericano, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el problema económico que tienen es porque pagan impuestos sobre muchas cosas, como el caso de los medicamentos y que, en la mayoría de los casos, el precio de los productos son dos veces más caros que en Tapachula.

Comentó que el salario mínimo de 2 mil 800 Quetzales al mes (7 mil Pesos Mexicanos) pero no les alcanza para cubrir sus gastos básicos, para ello puso como ejemplo que solo de una renta en vivienda sencilla es de mil 500 Quetzales (3 mil 750 Pesos), más los servicios, y que por eso ya no les queda mucho para la comida.

Según su análisis en torno a la economía de su país, los productos con mayor aumento en precios son los de la canasta básica, incluidos jabón, cereal, frijol, entre otros.

«Todo está por las nubes y la gasolina al doble de lo que ustedes la tienen aquí, entonces sí nos vemos muy apretados, por eso venimos a comprar hasta acá y así nos vamos ayudando», comentó al considerar que eso representa para ellos un ahorro de alrededor de un 50 por ciento.

Con los estragos que dejó la pandemia del Covid-19 en sus dos primeros años, dijo, muchos negocios quebraron porque estuvieron cerrados demasiados meses y por ello gran parte de la población quedó sin empleo, además de que las autoridades no supieron manejar esa situación.

La empresaria indicó que muchos de sus paisanos viajan a Tapachula para adquirir sus productos familiares, aunque otros aprovechan también esa situación para comprar al mayoreo con fines comerciales, y de paso, para hacer excursiones recreativas. EL ORBE / JC