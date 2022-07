Debido a las Lluvias se Incrementa Presencia del Mosco Transmisor del Dengue

* Pobladores Piden Fumigación y Abatización.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2022.- Durante los meses de Junio y Julio, normalmente son cuando proliferan más los zancudos en la zona media y alta de este municipio, pero se ha combatido a base de fumigaciones por parte del Sector Salud, y a la colocación de abate en los tanques o donde hay agua reposada, otorgado por el mismo Gobierno.

Así lo dio a conocer en entrevista con Periódico EL ORBE, Israel Pérez Maldonado, en voz de los habitantes del cantón El Triunfo, de este municipio, quien aseguró que lamentablemente han dejado de fumigar y tampoco reparten el abate, lo que ha dado como resultado que la población de zancudos ha crecido muchísimo, en detrimento de la salud de los campesinos.

Manifestó que en esa comunidad, así como en otras aledañas, hay mucha gente pobre que a veces no les alcanza ni siquiera para comprar un pabellón para no permitir que los zancudos penetren y piquen a los colonos durante las noches (especialmente a los niños), que es cuando más ejercen su dañina actividad.

Agregó que esa ha sido la causa de que muchos habitantes de esa región haya sido picoteados por los zancudos y ya presentan síntomas del dengue como: dolores musculares, en las articulaciones, ojos, dolor, huesos, náuseas, vómitos, sarpullido, entre otros,

Ante esa situación, señaló que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se den una vuelta por esas comunidades que han sido abandonas en este aspecto, para que vuelvan a retomar las fumigaciones y la aplicación de abate para combatir a los zancudos y de esa forma se evite el dengue, así como otras enfermedades.

Recordó que en está la temporada de lluvias, las probabilidades de que haya más zancudo son altas, y si no se atiende ahora, después podría traer consecuencias nada buenas. EL ORBE / Nelson Bautista