Exigen que PROFECO Realice Operativos de Verificación en Mercados de Tapachula

* Para Evitar que Comercios Alteren Precios de Alimentos.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2022.- De acuerdo a locatarios de los mercados de la localidad, en esos lugares se están comercializando productos con kilos incompletos, precios alterados y hasta alimentos descompuestos, sin que ninguna autoridad haga algo para evitarlo.

Fidel Aguilar López, comerciante del mercado «General Sebastián Escobar», dijo en entrevista para EL ORBE, que hoy en día las amas de casa llegan a los centros de abasto y se encuentran con dichas anomalías, como el que los kilos que reciben no son de mil gramos.

Además, que sin saberlo, las familias están comprando carne en mal estado, pero no encuentran en dónde poner su queja, porque al comienzo de esta administración nacional, se llevaron las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que estaban en Tapachula, hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Aunque dejó en claro que los administradores de los mercados o tianguis tienen la responsabilidad de atender esas quejas, verificar la veracidad del señalamiento y canalizar la clausura.

Por eso consideró que urge corregir ese error que se hizo en perjuicio de más de un millón de habitantes de los municipios de la región Soconusco y regresen las oficinas de la Profeco a Tapachula.

Asimismo, que se están haciendo «ofertas» fraudulentas, ya que algunos tablajeros ofrecen el kilo de carne en 120 Pesos, cuando en realidad son 800 gramos y por ello reducen el precio faltante, aunque ni eso es proporcional.

Pidió al Gobierno Federal de cumplir con el compromiso de no permitir la corrupción y dignificar la venta en los mercados, con la puesta en marcha de operativos a todos en general, es decir, a los expendedores de carne de res, puerco, aves, mariscos, entre otros, porque es la única manera de competir contra las empresas transnacionales, «porque no es tiempo de asaltar a las amas de casa con kilos incompletos y precios alterados».

Hizo un llamado también a las autoridades locales para que obliguen a los comerciantes, locatarios y canasteras, a mantener limpios sus lugares, «pero eso ya queda a cargo del administrador de emplear el reglamento». EL ORBE / JC