Urge Liberar al Transporte en Chiapas, Sólo Benefician a los “Pulpos”

* Choferes Piden que la Terminal de Corto Recorrido la Administre el Gobierno

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio del 2022.- Para que los choferes del servicio de transporte público tengan un salario seguro y justo, es necesario que la Secretaría de Transporte y Movilidad del Estado de Chiapas, entregue concesiones a éstos, y no a los acaparadores (llamados popularmente pulpos), quienes rellenan sus bolsillos a costillas de los conductores, cuando son éstos los que hacen el trabajo.

Así lo consideró Armando de León, transportista de Tapachula, quien aseguró que cada vez que van a soltar concesiones del servicio de transporte público, vía taxis y combis, los beneficiados siempre han sido el grupito de pulpos de siempre, en lugar de que esos documentos paren en manos de quienes en realidad lo necesitan, como son los choferes asalariados.

Los choferes del transporte público solo siendo dueños de las concesiones, son como podrán sacarle provecho a su trabajo, porque prácticamente ellos serían sus propios patrones, indicó.

Por eso es que la petición que hacen a la Secretaría de Transporte del Estado, es que, si van a liberar concesiones que sean para los choferes, y no para los pulpos como a cada sexenio ocurre.

Lamentó que cada vez que se acercan las fechas para el otorgamiento de las concesiones, los pulpos ya se adelantaron con los funcionarios que manejan esos permisos. Cuando los choferes van, resulta que ya fueron entregadas al que tiene más poder y más dinero, y eso no se vale.

Por otra parte, manifestó que -en ocasiones- los propios «empresarios» del transporte amedrentan a los choferes y hasta los obligan a dejar de pensar en pedir concesiones, incluso hasta les quitan el trabajo si no obedecen.

Por eso, insistió, son las autoridades las que deben tomar en cuenta esta situación, y procurar darle beneficios a quienes lo necesitan y hacen el trabajo como choferes, y no a los que cada día tienen más poder gracias a las canonjías que les regala el Gobierno.

Asimismo, es necesario que la Terminal de Corto Recorrido sea administrada por las autoridades competentes, como ocurre con el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, ya que el dinero recaudado es para hacer obras y no para hacer más ricos al grupito de siempre. EL ORBE / Nelson Bautista