Por Sobreproducción se Desploma Precio del Limón

* Una Caja se Vende en Menos de 100 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio del 2022.- Los comerciantes de limón han sufrido un duro golpe en su economía, ya que con el advenimiento de las lluvias, la producción se elevó en gran medida y esta causó que el precio se cayera drásticamente.

En entrevista con Periódico EL ORBE, así lo manifestó Ana Bertha Escobar, en voz de un grupo de distribuidores, quien explicó que en época de sequía se alcanzaron precios estratosféricos, porque la caja llegó a costar mil y hasta mil doscientos Pesos. En cambio ahora, solo alcanza los cien Pesos.

Indicó que para ellos como comerciantes, este bajísimo precio les causa pérdidas, ya que los clientes pueden comprar por donde quiera que lo encuentre, y tal vez hasta más barato.

No sólo pierden los comerciantes, sino también los productores, ya que éstos al vender a cien o ciento veinte Pesos la caja, no logran ningún beneficio por los gastos que tienen qué hacer en sus cultivos, como son la limpia, la fertilización y el corte del producto.

Lamentó que el actual Gobierno Federal quitó los programas para el campo y los apoyos sociales, y por eso tienen que luchar con las ventas, pero se topan con situaciones como en este caso que ya no tienen margen para obtener buenos dividendos. EL ORBE / Nelson Bautista