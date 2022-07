Ayuntamiento de Tuxtla Chico Abandona Camión Recolector de Basura en Tapachula

* Lleva dos Meses en la Colonia “16 de Septiembre”

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2022.- El Ayuntamiento del municipio fronterizo de Tuxtla Chico, que encabeza el alcalde priista Julio Gamboa Altúzar, dejó abandonado un camión recolector de basura en una calle de Tapachula, desde hace más de dos meses, y los vecinos señalan que es una actitud muy sospechosa porque la unidad tiene residuos y «apesta a muerto».

María N, en voz de los afectados, dijo ante las cámaras de EL ORBE que el vehículo quedó en la 15 Avenida Sur, entre la 14 y 16 Oriente, en la colonia 16 de Septiembre.

El camión tiene la razón social pintada a sus costados, comentó, en la que se lee claramente el nombre de Tuxtla Chico, pero que desconoce los motivos que hubo para que lo dejarán abandonado ahí, pero que esa situación les ha afectado mucho, porque no solo «apesta a muerto», sino porque salen muchas moscas e insectos.

Aunado a esa grave e impune contaminación, indicó que la población se sigue acercando para depositar en la tolva basura y con ello el problema se ha incrementado cada que pasa.

Por su parte, Luis Díaz, también vecino de ese sector, comentó que en la primera semana que lo llevaron hasta ese lugar, llegó rodando, lo estacionaron y dos personas estuvieron quitando piezas, pero después ya no regresaron.

No se sabe hasta ahora si el mismo Alcalde ordenó que viniera a tirar a Tapachula el patrimonio de Tuxtla Chico, o esa instrucción fue de parte de uno de sus familiares que se cree es quien realmente gobierna en ese municipio, pero por lo pronto, la población local tiene que soportar los fétidos olores. EL ORBE / JC