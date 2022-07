Cuando se van las Caravanas de Migrantes Regresa la Paz a Tapachula: Comerciantes

* Cientos de Indocumentados Invaden las Calles.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2022.- «Los flujos migratorios continúan todos los días y hay la percepción de que se trata de un problema que no se va a solucionar, peo cada vez que salen miles de extranjeros en caravana regresa la paz y la tranquilidad en Tapachula, sobre todo en la zona centro», dijo Dolores Aguilar Jiménez, comerciante de ese sector de la Ciudad.

En entrevista para Periódico EL ORBE, indicó al reconocer que aún quedan muchos indocumentados deambulando, en especial de origen haitiano, que ya se han establecido en la localidad y se han apropiado de espacios públicos para venta informal de mojarras, pollos fritos y brochetas.

«Creo que esas personas no tienen ningún permiso. Ayer vinieron inspectores, son los que se encargan de checar los lugares acá en el centro, y no los pudieron sacar. O sea, ellos en su ley, no obedecen las leyes de México y son renuentes a acatar las leyes de México».

Dejó en claro que se han percatado que todos los días llegan migrantes a Tapachula, «y eso no lo vamos a detener hasta que se aplique la ley. Todos tienen muchas situaciones en sus países, y creo que acá encuentran de cierta manera un poco de refugio».

Al evaluar la situación de la presencia de migrantes en la localidad, indicó que «han habido muchos problemas, y por ello nos afecta de muchas formas». Para ejemplo, recordó que se ha reducido de manera considerable los ingresos de los comerciantes del centro de la Ciudad, tomando como referencia lo que ocurría hace cuatro años.

Precisó que las mayores aglomeraciones se siguen dando en las inmediaciones de la Iglesia San Agustín, los parques centrales y el Bicentenario, entre otros.

Aprovechó para decir que hace un par de meses les enviaron un citatorio por parte de las autoridades en materia de salud a los comerciantes de comida establecidos en el que -según su versión- se les exigía estudios químicos de todo lo que expenden al público.

De respuesta, los locatarios les dijeron que cumplirán con esas instrucciones en el momento en el que les exijan por igual a los indocumentados que venden comida de manera informal, y lo acaten. EL ORBE / JC