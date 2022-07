Harineras y Empresarios Aumentan a su Antojo el Precio de la Tortilla

*Población Exige Verificación de la PROFECO.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2022.- Las harineras en México y los industriales de la masa y la tortilla (conocidos como los pulpos tortilleros) suben el precio de sus productos a la hora que se les antoja y ninguna autoridad sale en defensa de la población en general, aún cuando se trata de los principales alimentos de los mexicanos.

Esa actitud de ambos sectores afecta directamente el bolsillo de todas las familias chiapanecas, quienes se ven imposibilitadas porque ese producto es de primera necesidad dentro del ramo de la alimentación.

Josefa Pérez Wong, comerciante de comida en un mercado de la localidad, consideró que el aumento en el kilo de tortilla es un golpe muy duro para todos, ya que al pagar de los 15 Pesos de hace unos meses, después a 18, ahora los 20 que impusieron y los 22 que planean para los próximos días, muchas veces se trata de un abuso por parte de los tortilleros y de las harineras, ya que estos aprovechan cualquier argumento para encarecer el producto, aprovechando también que las autoridades se hacen de la vista gorda.

Un primer pretexto de los tortilleros, dijo, es que subió el precio de todo, pero la denunciante ve extraño eso, mientras que al pobre campesino lo tienen aguantando con los mismos precios del maíz, de alrededor de cinco Pesos por kilo, sin apoyo al campo.

Por otro lado, agregó que a la par de esa alza, resulta que también hubo incremento en los insumos y en los precios de los utensilios o accesorios de cocina, lo que agrava la situación, ya que por más que quisieran ya no pueden aguantar sus tarifas y se ven en la necesidad de hacer lo mismo.

Los más beneficiados con esos costos son las grandes harineras y los acaudalados tortilleros; sin embargo quienes pagan los platos rotos son los productores y los consumidores finales, indicó.

Señaló a las autoridades de Salud como cómplices de que las tortillas las distribuyan en motocicletas, sin saber de dónde son, la calidad con la que fueron hechas y si fueron reportadas al fisco, además de que no se verifica si son kilos completos o de 800 gramos, como todo mundo sospecha, señaló.

Tampoco se dice nada sobre el agua que utilizan para su elaboración, porque se cree que es rodada de la calle y no de garrafón, como debería ser.

Por si fuera poco, mucha de la tortilla comercializada en la región escurre y se despedaza en las manos, luego de que los tortilleros le ponen demasiada agua para que sea lo menos posible en harina, entre otras irregularidades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello