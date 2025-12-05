viernes, diciembre 5, 2025
Sustituyen a Pablo Arturo Liévano en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa

*Designan en el Cargo a Juan Daniel Cerrillo.

Tapachula, Chiapas.- La FGE informó en las últimas horas la sustitución de Pablo Lievano Flores como Fiscal de Distrito Fronterizo Costa. En su lugar se designó a Juan Daniel Cerillo Huerta como el nuevo Fiscal de Distrito. Cerillo Huerta asumirá de manera inmediata la responsabilidad de dirigir las actividades y proyectos de esta dependencia.
Hasta el momento, la salida de Pablo Lievano responde a una reestructuración enfocada en mejorar la eficacia y los resultados en las labores de la Fiscalía en la Región Costera. Se espera que el nuevo titular impulse acciones que fortalezcan la justicia en la zona.

