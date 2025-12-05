Comunidad Tapachulteca Invita a Torneo Navideño de Ajedrez

El Evento es en Honor a una Pareja Histórica del Deporte Ciencia
——
Se Realizará el 14 de Diciembre a las 10:00 Horas en el Hotel Cabido´s
Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre de 2025.- La comunidad ajedrecística de Tapachula se prepara para uno de los eventos más emotivos y tradicionales del año: el Torneo Navideño de Ajedrez, que en esta edición rendirá homenaje a dos figuras entrañables del deporte ciencia, Esperanza Arceo Cabezas y Ermilio Ojeda Ojendis, reconocidos por ser la única pareja ajedrecística del Estado y ejemplo de pasión, talento y compañerismo.
El torneo se llevará a cabo el 14 de diciembre a las 10:00 horas en el Hotel Cabildo’s, en el corazón de la Ciudad.
La justa deportiva contará con las categorías Infantil (-12 años), Juvenil (-16) y Libre, con una premiación especial: 10 canastas navideñas para los mejores jugadores, lo que añade un toque festivo y motivador a la competencia. Las inscripciones tendrán un costo de 80 Pesos para la categoría Infantil y 100 Pesos para Juvenil y Libre.
El objetivo central es brindar fogueo y preparación a niñas, niños y jóvenes rumbo a los torneos regionales y estatales del próximo año, promoviendo además la formación de nuevos talentos en Tapachula.
Este evento es posible gracias al apoyo del Hotel Cabildo’s, Periódico EL ORBE, Semanario EL ORBE, y los clubes Rey Blanco, Dos Torres y Peones Rebeldes, quienes unen esfuerzos para fortalecer el crecimiento del ajedrez en la región.
Una invitación abierta para quienes aman la estrategia, la concentración y el espíritu deportivo. EL ORBE/ Nelson Bautista