Comunidad Tapachulteca Invita a Torneo Navideño de Ajedrez

El Evento es en Honor a una Pareja Histórica del Deporte Ciencia

Se Realizará el 14 de Diciembre a las 10:00 Horas en el Hotel Cabido´s

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre de 2025.- La comunidad ajedrecística de Tapachula se prepara para uno de los eventos más emotivos y tradicionales del año: el Torneo Navideño de Ajedrez, que en esta edición rendirá homenaje a dos figuras entrañables del deporte ciencia, Esperanza Arceo Cabezas y Ermilio Ojeda Ojendis, reconocidos por ser la única pareja ajedrecística del Estado y ejemplo de pasión, talento y compañerismo.

El torneo se llevará a cabo el 14 de diciembre a las 10:00 horas en el Hotel Cabildo’s, en el corazón de la Ciudad.



De acuerdo con Humberto Blanco, presidente del Club Rey Blanco, este certamen cumple ya dos décadas de historia, consolidándose como una de las competencias más importantes para las nuevas generaciones de ajedrecistas.La justa deportiva contará con las categorías Infantil (-12 años), Juvenil (-16) y Libre, con una premiación especial: 10 canastas navideñas para los mejores jugadores, lo que añade un toque festivo y motivador a la competencia. Las inscripciones tendrán un costo de 80 Pesos para la categoría Infantil y 100 Pesos para Juvenil y Libre.El objetivo central es brindar fogueo y preparación a niñas, niños y jóvenes rumbo a los torneos regionales y estatales del próximo año, promoviendo además la formación de nuevos talentos en Tapachula.Este evento es posible gracias al apoyo del Hotel Cabildo’s, Periódico EL ORBE, Semanario EL ORBE, y los clubes Rey Blanco, Dos Torres y Peones Rebeldes, quienes unen esfuerzos para fortalecer el crecimiento del ajedrez en la región.Una invitación abierta para quienes aman la estrategia, la concentración y el espíritu deportivo. EL ORBE/ Nelson Bautista