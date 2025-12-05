viernes, diciembre 5, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalComunidad Tapachulteca Invita a Torneo Navideño de Ajedrez
Local

Comunidad Tapachulteca Invita a Torneo Navideño de Ajedrez

0
15

El Evento es en Honor a una Pareja Histórica del Deporte Ciencia
——
Se Realizará el 14 de Diciembre a las 10:00 Horas en el Hotel Cabido´s

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre de 2025.- La comunidad ajedrecística de Tapachula se prepara para uno de los eventos más emotivos y tradicionales del año: el Torneo Navideño de Ajedrez, que en esta edición rendirá homenaje a dos figuras entrañables del deporte ciencia, Esperanza Arceo Cabezas y Ermilio Ojeda Ojendis, reconocidos por ser la única pareja ajedrecística del Estado y ejemplo de pasión, talento y compañerismo.
El torneo se llevará a cabo el 14 de diciembre a las 10:00 horas en el Hotel Cabildo’s, en el corazón de la Ciudad.

De acuerdo con Humberto Blanco, presidente del Club Rey Blanco, este certamen cumple ya dos décadas de historia, consolidándose como una de las competencias más importantes para las nuevas generaciones de ajedrecistas.
La justa deportiva contará con las categorías Infantil (-12 años), Juvenil (-16) y Libre, con una premiación especial: 10 canastas navideñas para los mejores jugadores, lo que añade un toque festivo y motivador a la competencia. Las inscripciones tendrán un costo de 80 Pesos para la categoría Infantil y 100 Pesos para Juvenil y Libre.
El objetivo central es brindar fogueo y preparación a niñas, niños y jóvenes rumbo a los torneos regionales y estatales del próximo año, promoviendo además la formación de nuevos talentos en Tapachula.
Este evento es posible gracias al apoyo del Hotel Cabildo’s, Periódico EL ORBE, Semanario EL ORBE, y los clubes Rey Blanco, Dos Torres y Peones Rebeldes, quienes unen esfuerzos para fortalecer el crecimiento del ajedrez en la región.
Una invitación abierta para quienes aman la estrategia, la concentración y el espíritu deportivo. EL ORBE/ Nelson Bautista

Comunidad Tapachulteca Invita a Torneo Navideño de Ajedrez
Artículo anterior
Agricultores Advierten Afectaciones por Reforma a la Ley de Aguas
Artículo siguiente
Sustituyen a Pablo Arturo Liévano en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nestlé celebra 15 años de Plan NESCAFÉ en México con productores cafetaleros

Al Instante staff - 0
En el corazón de la caficultura mexicana, Nestlé México celebró el 15° aniversario del Plan NESCAFÉ, iniciativa implementada en 2010 para impulsar la producción...
Leer más

Joyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas

Al Instante staff - 0
• La compra de regalos entre la población se ha diversificado. Tapachula, Chiapas 5 de Diciembre del 2025.- En plena temporada decembrina, cuando tradicionalmente el comercio...
Leer más

Desalojan viviendas en el libramiento sur oriente de Tapachula.

Al Instante staff - 0
Para iniciar los trabajos de la ampliación del libramiento. Fuerzas del orden donde participan policías estatales, municipales y de la FGE llevan a cabo estos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV