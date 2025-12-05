viernes, diciembre 5, 2025
Agricultores Advierten Afectaciones por Reforma a la Ley de Aguas

*Llaman a Legisladores a Analizarla Antes de Aprobarla.

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre del 2025.- Aunque en diversos Estados del país continúan las movilizaciones y protestas de agricultores contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en Chiapas el sector agropecuario aún no ha salido a las calles.
Sin embargo, para la Confederación Nacional Campesina (CNC) esto no significa indiferencia, sino un llamado a la prudencia antes de emprender acciones más contundentes.

Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la CNC, advirtió que la iniciativa ya fue aprobada en lo general en el Congreso de la Unión, sin que haya sido socializada con los sectores productivos del país. Señaló que la propuesta, que busca que el Estado tenga mayor control sobre el uso del agua, generó inconformidad nacional porque afectaría directamente a los productores que dependen de sistemas de riego para garantizar la producción de alimentos.
“El agua es de los campesinos, de los pozos que ellos han trabajado durante años. Ahora quieren que el Estado sea el dueño absoluto”, denunció, subrayando que la iniciativa avanza “en fasttrack”, sin permitir que organizaciones, especialistas y productores analicen su impacto real.
Flores llamó a revisar el Artículo 27 constitucional, que protege la propiedad social y los derechos agrarios, para evitar que una reforma precipitada termine perjudicando al campo mexicano.
Aunque en Chiapas no se han registrado protestas recientes, Flores explicó que la CNC respalda las manifestaciones del norte del país y no descarta que antes de finalizar el año se convoque a una gran movilización regional. Señaló que los productores del Soconusco enfrentan una doble crisis: la amenaza de perder derechos sobre el agua y la falta de apoyo de apoyo de la federación tras las afectaciones por la sequía y la canícula.
Expuso que, pese a que esta región es una de las más productivas del Estado -maíz, soya, plátano, mango y café-, las autoridades han ignorado sus demandas. “No hubo ni una bolsa de semilla para los productores afectados. Nos dicen que no hay recursos. ¿Cómo es posible?”, cuestionó.
La CNC advirtió que, si la reforma avanza sin diálogo, los agricultores del Soconusco se unirán a la protesta nacional con tractores y maquinaria. “Tenemos que alzar la voz. Si nos quitan el agua, nos quitan la producción y nos quitan el futuro”, enfatizó.
La tensión crece mientras la iniciativa avanza en la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones de opacidad y falta de consenso. EL ORBE/ JC

Agricultores Advierten Afectaciones por Reforma a la Ley de Aguas
