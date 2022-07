Usuarios de la CFE Denuncian que les Cortaron el Servicio a Pesar de Haber Pagado

* En la Colonia El Vergel.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2022.- Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la colonia El Vergel, denunciaron ante rotativo EL ORBE, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó a una cuadrilla de trabajadores realizar el corte del suministro en ese sector al norte de la Ciudad, pero por un descuido lo realizó en contra de aquellos que no tienen adeudos y no les han vuelto a reconectar.

Lo peor del caso es que a algunos hasta les retiró el cableado desde el poste hasta la mufa, a pesar de que loa afectados presentaron sus recibos de pago, pero les dijeron que eso lo deberían de arreglar en las oficinas administrativas, de lunes a viernes por las mañanas.

Por poner un ejemplo, Samuel N, dio a conocer que tiene su domicilio en esa comunidad y que el pasado 30 de Julio los empleados de la paraestatal llegaron a su domicilio y le retiraron el cableado, dejándolo sin energía eléctrica.

Como no pudo evitarlo por más que presentó los documentos que avalan el pago, acudió al otro día a las instalaciones de la «empresa de clase mundial» dónde explicó que tenía pagado todos sus recibos y para ello presentó todos sus comprobantes en el que cubrió en tiempo y forma sus consumos, es decir, sin adeudos.

De respuesta, según su versión, le pidieron disculpas y le dijeron que todo había sido un «pequeño error», pero que de inmediato darían la orden para reconectar todo de nuevo, pero sigue en espera de que remedien ese atropello.

Comentó que esa vergüenza de servicio ya lo reportó por todos lados y en varias ocasiones, y todos les dicen que ya lo van a componer, pero no saben cuándo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello