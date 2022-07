Advierten Industriales de la Tortilla que el Desabasto de Gas ya Llegó a Chiapas

* Racionan el Producto en Algunas Regiones.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2022.- Diversos factores internos y externos en la comercialización y oferta del gas doméstico está provocando serios problemas de desabasto o escases de algunos casos en diversos punto de la república, en donde industriales en Chiapas ya están buscando alternativas emergentes.

En torno a ello, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), informó que «el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha profundizado los problemas de escasez y distribución de insumos como gas, petróleo, fertilizantes y algunos granos, por lo que las presiones inflacionarias se han intensificado, y como sabemos, no se advierte que este lamentable escenario vaya a terminar en breve».

En un informe, recordó que en el 2018 publicó un estudio en el que se alerta sobre la concentración de mercado por parte de un grupo reducido de empresas, con el objetivo de que tanto autoridades como legisladores federales, emprendieran esfuerzos en ese sentido; recomendaciones que consideramos siguen vigentes y que mitigarían los problemas detectados en este sector.

Por ejemplo, propuso fomentar la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio, para lo cual habría que facilitar la obtención de permisos para que minoristas, como supermercados o gasolinerías, lo comercialicen directamente a los consumidores finales en sus instalaciones.

Asimismo, distribuirlos a la población vulnerable en los almacenes de Diconsa, mediante licitaciones públicas para elegir al suministrador de sus almacenes. Lo cual va en línea con la medida 14 del PACIC que considera el fortalecimiento del Programa abasto de DICONSA y LICONSA.

Eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución (donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles) y venta en tiendas de autoservicio, entre otros.

También reveló que en Agosto de 2017 inició una investigación por posible colusión entre distribuidores de gas LP y una vez concluida, en Marzo de 2021, la COFECE emplazó a diversas empresas y esta investigación se encuentra ahora en la etapa que permite su defensa a los probables responsables. En caso de que se compruebe su responsabilidad, las empresas podrían ser sancionadas hasta con el 10% de sus ingresos.

En estricto apego a este procedimiento, en Mayo de 2021 se inició una investigación de oficio para determinar si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de gas LP a nivel nacional, y en diciembre del mismo año, la Autoridad Investigadora de la COFECE concluyó preliminarmente que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 Mercados Relevantes definidos.

Esta investigación se encuentra en la etapa de instrucción, después de la cual, el Pleno de la COFECE resolverá y, en su caso, notificará a la CRE para que pueda establecer la regulación pertinente en tanto no existan condiciones de competencia.

Ahora bien, la escasez en el Estado de México comenzó en Valle de Bravo, pero se fue extendiendo a otras regiones del centro del país.

Mientras que en Chiapas, en los últimos días se reportó que la población ha reaccionado y se aglomera en la distribuidoras de gas en espera de adquirir un cilindro, lo que ha ocasionado compras de pánico que las empresas racionaran la venta en tan solo 200 Pesos por familia.

En tanto que, en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas, confirmó a los medios de comunicación que hay escases de gas en la entidad y que en algunas regiones es muy fuerte.

Al ver la desesperación popular, algunas gaseras colocaron letreros en sus establecimientos en los que señalan que el desabasto tiene procedencia por tareas de mantenimiento en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien es el proveedor.

El industrial reconoció que hay preocupación por el panorama que se vislumbra, con el posible desabasto total del gas y con ello la paralización de muchas empresas, sobre todo las que elaboran el principal alimento de los mexicanos, como lo es la tortilla, sin contar el problema que se generaría en la población en general.

«Los empresarios gaseros nos han dicho eso, que están en el mínimo de sus reservas y eso podría ser un verdadero problema”, recalcó al confirmar que los distribuidores de ese combustible que hay la posibilidad de que les racionen la venta también a los expendedores de tortillas, aunque confió que pueda haber una solución pronto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello