Plagas Provocan Severa Escasez de Guanábana en la Región Soconusco

* Precios se han Elevado.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2022.- Una marcada escasez de guanábana hay en los mercados locales y en toda la región del Soconusco, debido a la alta presencia de plagas, provocando que las frutas cuando están tiernas, aborten y caigan del árbol, y si crecen resulta que presenta manchas negras en su interior o se ponen demasiadas duras y sin sabor.

Domitila Ramírez Morales, comerciante en un mercado de esta Ciudad, aseguró en entrevista para rotativo EL ORBE, que cuando hay fruta, ella llena su local, pero que ahora apenas tiene al día unas cuatro o cinco guanábanas para vender al público, debido precisamente a su escasez.

Explicó que hay demasiadas plagas. En primer lugar la hormiga, la cual hace nido en los asientos de los árboles, luego se distribuyen por todas las ramas y no dejan que broten las frutas. Asimismo, la mosca de la fruta también hace mucho daño, lo mismo que una plaga que hace que se ponga negra por fuera y por dentro.

Los campesinos que tienen sembrados árboles de guanábana, también tienen problemas cuando hay demasiadas lluvias, ya que la humedad hace que aborte y caiga. Consideró que un árbol grande podría dar hasta 80 frutas, pero que debido a las plagas y a las lluvias, apenas cosechan unas 20 o menos.

En cuanto a los precios, indicó que de repente subieron debido precisamente a la escasez del producto. Ella, en su negocio, si son de buen tamaño y limpias, las vende de 150 Pesos en adelante, hasta 280. El problema estriba en que, si se trata de una familia de escasos recursos, no le da para la compra de una fruta de esas.

Los que la consumen señalan que no solo aprovechan su grato sabor, sino también porque aseguran que es magnífica para casos de diabetes, raquitismo, catarros, indigestión y parasitosis intestinal, además de que tiene la capacidad de inhibir de forma selectiva el crecimiento de las células cancerígenas y el de las células tumorales. EL ORBE / Nelson Bautista