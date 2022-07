Parques y Jardines en Tapachula Siguen Invadidos por Migrantes

*Muchos de Ellos se Dedican a Delinquir.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2022.- Los espacios públicos del centro de la Ciudad, como los parques “Miguel Hidalgo”, “Benito Juárez”, Bicentenario y el de Las Etnias, además de los jardines, están totalmente invadidos por cientos de migrantes quienes se la pasan casi todo el día deambulando, sin oficio ni beneficio.

Así lo consideró, Exal Escobar de León, comerciante local, quien aseguró que por esa razón, la gente de Tapachula o de lugares circunvecinos ya no pueden asistir a esos espacios como lo hacían en sexenios anteriores, ya fuera por descanso, para esperar a otras personas, o incluso, para ir a que les lustren los zapatos.

El problema es que pareciera que los extranjeros tienen más derechos que los mexicanos, sostuvo, ya que no se les puede decir nada porque luego salen con que los de Derechos Humanos los protegen. Y a eso se debe que hagan desmanes, y tengan un cochinero el centro de la Ciudad, pues hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre y dejan tirada toda la basura que producen con sus ventas de comida en las calles.

El verdadero culpable de este problema es el Gobierno Federal, añadió, «ya que pomposamente les abrió los brazos a todos los migrantes y les dijo que México era su casa, y se dejaron venir todos, pero solo a causar perjuicios, inseguridad e intranquilidad en la población».

Ante esa situación, manifestó, «mientras siga esta invasión de migrantes en Tapachula, la inseguridad y la intranquilidad van a continuar, ya que los extranjeros no tienen trabajo y necesitan comer, y tal vez por eso muchos se dedican a delinquir». EL ORBE / Nelson Bautista