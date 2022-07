Apagones Provocan Severas Pérdidas Económicas a Comerciantes

* Señalan Negligencia de la CFE.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2022.- Las interrupciones de energía eléctrica que ocurren constantemente en la Ciudad, sin duda alguna dejan severas pérdidas económicas a los comerciantes establecidos, pues al no haber el fluido tampoco hay sistema y no se pueden activar las cajas registradoras, y por lógica, no pueden vender sus productos a la clientela.

Así lo manifestó en entrevista para Periódico EL ORBE, Aníbal Núñez Mejía, secretario de la Asociación de Empresarios Procentro, quien aseguró que ya no saben qué hacer con los constantes apagones en la Ciudad, y se cree mucho de eso pudiera ser negligencia de quienes tienen la responsabilidad de suministrar el servicio, y cobrarlo con tarifas de las más caras del país.

Otra consecuencia de los apagones es que la mayoría de socios de Procentro, y mucha gente de la Ciudad, ha sufrido descomposturas en sus aparatos, ya sean de entretenimiento, oficina o del hogar, ya que cada vez que se va la energía, regresa con demasiado voltaje y eso no lo soportan algunos aparatos, sobre todo aquellos que permanecen conectados y lo peor es que ninguna autoridad se hace responsable de esas averías, señaló.

Resaltó que interrupciones del suministro casi siempre ha habido, pero que ahora que está vigente la temporada de lluvias, son a cada rato y en algunas veces hasta por mucho tiempo, sin que la empresa suministradora explique las causas y mucho menos que se preocupe en resolver esta problemática.

La Comisión Federal de Electricidad, que presume de ser una «empresa de clase mundial”, no cumple en nada con ese estándar de calidad, dijo.

Puntualizó que no se puede cuantificar la magnitud de las pérdidas que tienen los empresarios con los apagones que ya se ha hecho una constante en los últimos cuatro años, pero lo que sí puede asegurar, es que cada cliente que se va de la tienda, es una pérdida para ellos como empresarios. EL ORBE / Nelson Bautista