Recorte Presupuestal Arriesga la Conservación de Áreas Naturales Protegidas

* Vulnerables Antes las Actividades Ilegales y Contaminación.

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero del 2026.- La conservación ambiental en México enfrenta un nuevo retroceso.

Para este 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevé una reducción del 4% en los recursos destinados a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), una decisión que debilita de manera directa la política ambiental del país, y compromete el derecho constitucional a un medio ambiente sano.



1 de 2

El ajuste presupuestal implica que el Estado destinará apenas 10 Pesos con 22 Centavos por hectárea para proteger cerca de 98 millones de hectáreas, distribuidas en 232 ANP. En términos reales, se trata de un financiamiento simbólico e insuficiente que evidencia el abandono institucional de la conservación ambiental. Con apenas mil 2 millones de Pesos asignados a la CONANP, el presupuesto se ubica en su nivel más bajo en más de dos décadas.Este escenario coloca a las áreas protegidas en una situación de alta vulnerabilidad frente a amenazas crecientes como incendios forestales, cambio climático, saqueo de fauna silvestre, tráfico de especies, expansión de actividades ilegales y contaminación. La carga operativa para la CONANP resulta desproporcionada: cuidar casi cien millones de hectáreas con recursos mínimos no solo es inviable, sino irresponsable.Ejemplo de ello es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, en Chiapas, con casi 165 mil hectáreas que abarcan desde Mazatán hasta Pijijiapan. En esta región, autoridades ambientales enfrentan incendios recurrentes en temporada de estiaje, erosión de suelos, saqueo de huevos de tortuga, caza ilegal y acumulación de basura proveniente de zonas altas. Sin presupuesto suficiente, la protección efectiva de estas áreas se vuelve una tarea casi imposible.El recorte presupuestal compromete funciones clave de las ANP: la regulación climática, la captación de carbono, la protección de cuencas hídricas y la conservación de especies en riesgo. Además, pone en entredicho el cumplimiento del artículo 4º constitucional, que garantiza el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.En este 2026, el mensaje es preocupante: mientras el discurso oficial insiste en la sustentabilidad, el presupuesto revela una clara despriorización de la protección ambiental.Sin recursos reales, las Áreas Naturales Protegidas corren el riesgo de existir solo en el papel, dejando a las futuras generaciones el costo de una omisión que hoy es plenamente evitable. EL ORBE/ JC