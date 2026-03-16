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Exigen Padrón de Choferes para Frenar Impunidad en el Transporte Público del Soconusco

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• Existe un vacío en los mecanismos de registro que permita conocer con certeza quién conduce cada unidad; denuncian.

Tapachula, Chiapas 16 de marzo de 2026.- Ante la falta de control sobre los operadores del transporte público y la dificultad para identificar responsables en accidentes o denuncias de usuarios, el bloque social Izquierda Nacional Ciudadana solicitó la creación urgente de un censo integral de conductores que operan en Tapachula y la región del Soconusco.


La propuesta fue planteada por Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional de dicha organización, quien señaló que actualmente existe un vacío en los mecanismos de registro que permita conocer con certeza quién conduce cada unidad en un turno determinado. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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