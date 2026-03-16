Convocan al 22º Concurso que Impulsa Talento Tecnológico en Tapachula

• El evento busca motivar a niñas, niños y jóvenes a interesarse por la ciencia, la tecnología y carreras del futuro.

Tapachula, Chiapas 16 de Marzo del 2026.– Con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre estudiantes, ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en el 22º Concurso de Robótica, un evento educativo que cada año reúne a decenas de escuelas y jóvenes apasionados por la innovación tecnológica.



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El organizador del evento, Roberto Aguilar Pérez, informó que la convocatoria ya fue enviada a instituciones educativas de la región y de otras partes del país que tradicionalmente participan en esta competencia académica. EL ORBE/ Mesa de Redacción.