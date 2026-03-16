Empresas Deben Garantizar Seguridad y Salud Laboral Para Prevenir Accidentes

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo del 2026.- La seguridad y la salud en los centros de trabajo son elementos fundamentales para proteger la integridad de los trabajadores y fortalecer la productividad de las empresas, afirmó el especialista en salud ocupacional Pablo Enrique Pascual Domínguez, quien recordó que en México existe una obligación legal para que los empleadores implementen medidas preventivas en sus espacios laborales.

El experto explicó que la NOM-030-STPS-2009, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece que todos los centros de trabajo deben identificar los riesgos existentes, planificar acciones de prevención y capacitar a su personal en temas de seguridad y salud laboral.

Estas acciones buscan minimizar accidentes, enfermedades profesionales y condiciones que puedan afectar el bienestar de los trabajadores durante su jornada laboral, advirtió.

“Esta norma nos pide hacer énfasis en varios aspectos que van desde la protección civil, hábitos saludables y condiciones ergonómicas, hasta medidas de prevención para garantizar que el trabajador pueda regresar a casa en buenas condiciones después de su jornada”, explicó.

La implementación de servicios de prevención no solo representa una obligación legal para las empresas, señaló, sino también una estrategia que contribuye a mejorar la eficiencia operativa y a reducir costos derivados de accidentes o incapacidades laborales.

Sin embargo, advirtió que en Chiapas son pocas las empresas que cumplen plenamente con esta normativa, principalmente debido a la falta de supervisión por parte de las autoridades federales.

El especialista indicó que la legislación establece que todos los centros laborales deben contar con un servicio preventivo de salud ocupacional, el cual puede estar integrado por médicos, enfermeras o especialistas en seguridad industrial, siempre bajo supervisión profesional.

Subrayó que esta obligación aplica para cualquier negocio, sin importar su tamaño, desde grandes industrias hasta pequeños establecimientos comerciales.

Finalmente, señaló que fortalecer la cultura de prevención en los centros de trabajo no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también contribuye al desarrollo económico al generar entornos laborales más seguros, productivos y responsables con el bienestar del personal. EL ORBE/ JC