Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pilar de la seguridad en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de marzo de 2026.- En la Nueva ERA de seguridad en Chiapas, la creación de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ha sido pilar fundamental en el proceso del restablecimiento de la paz y el orden en todos los rincones de la entidad.

Con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se conformó un grupo de fuerzas especiales altamente capacitado en delitos de alto impacto para hacer frente a células delictivas.

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En coordinación con el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y el director de la FRIP, Carlos Javier Pineda Antillón, se han logrado importantes detenciones de líderes de grupos delictivos y generadores de violencia, así como aseguramientos de narcóticos y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas en diferentes regiones de la entidad.

Estas acciones han permitido que hoy Chiapas sea un referente a nivel nacional con cero robo en carreteras, y primer lugar con menor incidencia delictiva general y de alto impacto, siendo el estado más seguro para vivir.

Hoy la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cuenta con la confianza de la ciudadanía, no solo por sus resultados contundentes en prevención, disuasión y combate de conductas delictivas, sino también por su capacidad de proximidad social y cercanía con la gente.