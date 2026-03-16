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Grupo interinstitucional detiene en flagrancia a cuatro personas por delitos contra la salud en Jiquipilas

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La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a cuatro personas del sexo masculino por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el municipio de Jiquipilas.

Durante la detención, Luis “N”, Jhafet “N”, Mauri “N” y Alberto “N”, manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala; en la acción se les aseguró 33 envoltorios que en su interior contienen una sustancia granulada y cristalina con las características físicas del cristal, un arma corta, revólver calibre 38 mm y un arma larga, escopeta calibre 16 mm, 6 cargadores calibre 38 mm, 10 cargadores calibre 16 mm, así como tres motocicletas de la marca Italika, dinero en efectivo y 4 teléfonos celulares.

Por tales hechos, los detenidos y objetos como comprobación del ilícito fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.

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