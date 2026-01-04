Aterriza en Tapachula Avión con 121 Mexicanos Deportados de EU

* En el 2025 INM Recibió a 142 mil 706 Connacionales.

El primer vuelo de 2026 con mexicanos deportados desde Estados Unidos arribó este viernes alrededor del mediodía al Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), México recibió durante todo 2025 a un total de 142 mil 706 connacionales mediante el programa Repatriación Digna.

El más reciente boletín estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación señala que, entre enero y noviembre de 2025, arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula 11 mil 089 mexicanos deportados de diferentes entidades del país.

En esta ocasión, una aeronave procedente de Harlingen, Texas, trasladó a 121 connacionales –91 hombres, 17 mujeres y 13 menores de edad–, quienes fueron retornados a esta frontera sur.

A su llegada, los repatriados fueron recibidos por autoridades federales, encabezadas por el INM, para ser incorporados al programa México Te Abraza, a través del cual se les brinda asistencia económica, jurídica y administrativa, así como apoyo para su traslado a sus estados de origen, principalmente del centro y norte del país.

Las deportaciones aéreas desde Estados Unidos hacia la frontera sur de México iniciaron en febrero de 2025, apenas un mes después del arribo de Donald Trump a la Presidencia de ese país, como parte de una estrategia para desalentar la migración irregular.

Tapachula se ha convertido en un punto de recepción porque está en la frontera sur de México, cerca de Guatemala. Esta ubicación permite a las autoridades estadunidenses “empujar” la frontera migratoria más al sur, devolviendo a ciudadanos mexicanos y otros migrantes lejos de la frontera norte del país, en un intento de reducir los intentos de reingreso irregular.