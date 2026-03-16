Cero impunidad, cae presunto feminicida de Rosmery: FGE

– Por hechos ocurridos en Pijijiapan

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Oaxaca, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron la detención de Adelmo “N”, originario de Honduras, como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Rosmery “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Pijijiapan, el 15 de marzo de este año.

De acuerdo con los hechos, se recibió la noticia criminal del administrador de una negociación, notificando sobre la presencia de un cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, por lo que los elementos de seguridad de las Fiscalías de Distrito Istmo Costa y Contra Feminicidio realizaron las primeras diligencias. Con base en los datos de prueba y la necropsia de ley, se concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

A partir de los actos de investigación y principalmente con base en el análisis de cámaras de videovigilancia, pudo establecerse que el responsable de este reprobable hecho fue una persona del sexo masculino de nombre Adelmo “N”, de 26 años de edad.

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que gracias a la colaboración interinstitucional y al alertamiento emitido al estado de Oaxaca, la persona responsable fue detenida en esa entidad. Asimismo, indicó que al momento de su detención el indiciado se encontraba en posesión de una motocicleta que era propiedad de la víctima.

Actualmente se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que en las próximas horas Adelmo “N” sea trasladado a Chiapas y puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrente la justicia.

Luego de precisar que lo primordial es la prevención y continuar trabajando en unidad para que estos delitos no se cometan, Llaven Abarca reiteró que en Chiapas ningún delito quedará impune y que la institución mantiene una efectividad superior al 90 por ciento en el esclarecimiento de feminicidios.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas garantiza Cero Impunidad, así como actuar de manera contundente, por lo que se pedirá la pena máxima de 100 años contra el responsable.