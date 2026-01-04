domingo, enero 4, 2026
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ARRANCA EL 2026 CON EXITOSA GIRA DE TRABAJO POR TLAXCALA E HIDALGO

En su primer fin de semana de gira de trabajo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una exitosa visita de supervisión de obras prioritarias en los estados de Tlaxcala e Hidalgo.

El sábado 3 de enero, la Jefa del Ejecutivo Federal recorrió la obra del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, en el que ya invierten empresas nacionales e internacionales; mientras que, en el municipio de Teolocholco, se reunió con jóvenes en la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El domingo 4 de enero, tras ser recibida por el pueblo de Hidalgo, quienes expresaron su apoyo al grito de «¡Presidenta, Presidenta!», encabezó la visita a las acciones de modernización de la refinería de Tula, con las que Pemex recupera su capacidad de refinación. Además, supervisó la obra del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca, que registra un 98 por ciento de avance.

Supervisión: Refinería de Tula «Miguel Hidalgo». Atitalaquia, Hidalgo
