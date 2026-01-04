PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ARRANCA EL 2026 CON EXITOSA GIRA DE TRABAJO POR TLAXCALA E HIDALGO

En su primer fin de semana de gira de trabajo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una exitosa visita de supervisión de obras prioritarias en los estados de Tlaxcala e Hidalgo.
El domingo 4 de enero, tras ser recibida por el pueblo de Hidalgo, quienes expresaron su apoyo al grito de «¡Presidenta, Presidenta!», encabezó la visita a las acciones de modernización de la refinería de Tula, con las que Pemex recupera su capacidad de refinación. Además, supervisó la obra del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca, que registra un 98 por ciento de avance.