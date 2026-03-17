Maestros Jubilados y pensionados se manifesta en la Unidad Administrativa

Tapachula, Chiapas, 17 de marzo de 2026.– Integrantes del Frente Democrático en Defensa de Maestros Pensionados y Jubilados de Chiapas se manifestaron en la Unidad Administrativa de Tapachula para exigir mejoras en los servicios de salud.



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Los inconformes demandaron la contratación urgente de médicos especialistas para la clínica hospital Dr. Belisario Domínguez Palencia, ante la falta de atención adecuada. Asimismo, solicitaron la firma inmediata con la nueva aseguradora correspondiente a la póliza de 18 meses, con el fin de garantizar cobertura médica oportuna.