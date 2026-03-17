Tapachula, Chiapas, 17 de marzo de 2026.– Integrantes del Frente Democrático en Defensa de Maestros Pensionados y Jubilados de Chiapas se manifestaron en la Unidad Administrativa de Tapachula para exigir mejoras en los servicios de salud.
Maestros Jubilados y pensionados se manifesta en la Unidad Administrativa
Tapachula, Chiapas, 17 de marzo de 2026.– Integrantes del Frente Democrático en Defensa de Maestros Pensionados y Jubilados de Chiapas se manifestaron en la Unidad Administrativa de Tapachula para exigir mejoras en los servicios de salud.
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