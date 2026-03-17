Gobierno del Estado Impulsa Nuevo Plan Para Atraer Inversiones a Puerto Chiapas

Se Busca Atraer a la Iniciativa Privada a Través de Incentivos Fiscales y Estrategias de Vinculación Empresarial

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El Objetivo es Echar a Andar el Polo de Desarrollo en Puerto Chiapas Para Fortalecer la Economía en la Frontera Sur

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El Plan va Dirigido no Sólo a Empresas Extranjeras, Sino También a Industriales Locales

*LOS SECTORES MÁS BENEFICIADOS SON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FRUTICULTURA, LA PRODUCCIÓN DE PALMA, LA SOYA Y OTRAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo del 2026.- Luego de que la licitación pública para el Polo de Desarrollo de Puerto Chiapas no alcanzara el interés esperado por parte de inversionistas, el Gobierno del Estado trabaja en un modelo económico alterno y complementario que permita atraer empresas nacionales e internacionales a esta zona estratégica de la frontera sur.



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El subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Frontera Sur, Carlos Siles, informó que por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se mantiene una coordinación estrecha con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como con las Secretarías de Economía y de la Frontera Sur para estructurar un esquema que haga viable la inversión en la región.La propuesta contempla incentivos fiscales estatales y facilidades para la inversión, con el objetivo de que no solo grandes corporaciones extranjeras y nacionales, sino también empresarios locales encuentren oportunidades para establecer proyectos productivos o impulsar la transformación de materias primas, subrayó.Entre los sectores que podrían beneficiarse de este impulso se encuentran las actividades vinculadas con la fruticultura, la producción de palma, la soya y otras industrias agroindustriales, que representan parte importante de la economía regional.Señaló que el Soconusco posee una vocación natural para el desarrollo industrial y comercial debido a su ubicación geográfica estratégica y su alta productividad agrícola, por lo que el reto es generar una mayor articulación entre Gobierno, academia, Cámaras empresariales e iniciativa privada.Dentro de los avances del proyecto existen alrededor de siete empresas que ya han presentado cartas de intención, indicó, lo que refleja el interés de inversionistas en establecer operaciones en la frontera sur una vez que se consolide el modelo económico propuesto.Finalmente, subrayó que la meta es consolidar una plataforma de desarrollo que fortalezca el comercio regional y permita que Tapachula se posicione como un centro económico clave en la región mesoamericana, impulsando el crecimiento industrial en el sur del país. EL ORBE/ JC