lunes, enero 5, 2026
Con ERA, 2026 consolida a Tapachula como capital económica de Chiapas: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 4 de enero de 2026.— De la mano del gobernador Eduardo Ramírez, Tapachula avanza con rumbo claro en un proceso de transformación profunda. El presidente municipal Yamil Melgar reconoció que el acompañamiento, la visión y el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado han sido determinantes para impulsar los cambios que hoy se reflejan en el municipio.

El alcalde subrayó que uno de los pilares fundamentales de esta transformación es la recuperación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad, como resultado de la estrategia integral impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, basada en la coordinación interinstitucional, la prevención del delito y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad. Gracias a ello, Tapachula avanza con mayor estabilidad, certeza y confianza para las familias, los inversionistas y los sectores productivos.

Asimismo, destacó que este esfuerzo local y estatal se fortalece con la visión de transformación nacional que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuya agenda de desarrollo, bienestar y justicia social genera condiciones favorables para que municipios estratégicos como Tapachula sigan creciendo con orden, inversión y oportunidades.

Yamil Melgar señaló que en Tapachula la transformación se vive en acciones concretas: el fortalecimiento de los servicios de salud, la inversión constante en infraestructura, la mejora en el abasto de agua potable, el trabajo permanente para mantener una ciudad limpia y ordenada, y un entorno de seguridad que permite el desarrollo económico y social.

Finalmente, afirmó que 2026 será un año clave para consolidar a Tapachula como un polo de desarrollo regional, reafirmando su papel como la capital económica de Chiapas y la puerta de entrada de Centro y Sudamérica.

“Vamos adelante, con unidad, con trabajo y con una visión compartida. Tapachula tiene rumbo, vive en paz y la transformación continúa”, concluyó Yamil Melgar.

