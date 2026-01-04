Junto a miles de atletas, Eduardo Ramírez participa en la Carrera del Parachico 2026

En un ambiente lleno de alegría y energía, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia, así como de miles de atletas, participó en la Carrera del Parachico 2026, un evento que combina deporte, cultura y tradición en el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. En ese marco, el mandatario destacó la importancia de promover este tipo de actividades, al considerar que fortalecen la unidad familiar, fomentan la paz y favorecen la convivencia social.

