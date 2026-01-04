Junto a miles de atletas, Eduardo Ramírez participa en la Carrera del Parachico 2026

En el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia y miles de atletas, participó en la Carrera del Parachico 2026, un evento que integra el deporte, la cultura y la tradición. En ese sentido, el mandatario subrayó la relevancia de impulsar este tipo de actividades, al señalar que fortalecen la unidad familiar, promueven la paz y favorecen la cohesión social.