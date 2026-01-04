EU Bombardea Instalaciones Militares en Venezuela y Arresta al Presidente Nicolás Maduro

* El Mandatario Venezolano al Llegar a Estados Unidos fue Trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Será Juzgado por Conspirar Para Introducir Grandes Cantidades de Cocaína a ese País.

* Fuerzas Especiales de EU Bombardearon Instalaciones Militares en Caracas, en Donde Participaron Más de 150 Aeronaves de EU. Capturaron al Presidente de Venezuela y a su Esposa Cilia Flores

Ciudad de México, 3 de Enero.- Fuerzas de Estados Unidos detuvieron en la madrugada de este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas sin precedentes en América Latina en las últimas décadas.

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde llegaron en avión en la tarde del mismo sábado. Allí enfrentarán, entre otros, cargos de narcotráfico.

En una rueda de prensa, el presidente Donald Trump dijo que EE.UU. «gobernará» el país hasta que haya una «transición segura, adecuada y sensata».



1 de 5

La captura de Maduro y Flores se produjo tras un ataque «a gran escala» del ejército de EE.UU. contra varios objetivos en Caracas y otras partes del país en las primeras horas de este sábado, informó Trump.¿De qué acusan al presidente de Venezuela en EU?Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo público este sábado una nueva acusación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la presentada en 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.La nueva acusación, conocida como “imputación sustitutiva”, es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro que agrega nuevos cargos y nuevos imputados -incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos-.Así, se elevan a seis el número de acusados y se mantiene imputado al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya acusado en 2020.Según el documento judicial revelado hoy, los cargos incluyen cuatro imputaciones distintas relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos, las mismas que figuraban en la acusación original de 2020.Maduro había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA.Según la acusación desellada ahora, Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cártel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos, que lucen soles en sus insignias.Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también “inundar” Estados Unidos de cocaína y “utilizar la droga como un arma” contra ese país.De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, el Departamento de Estado calculó que hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos.Relación de Maduro con cárteles mexicanosLos fiscales describen alianzas con las FARC, el ELN, el cártel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos, aeropuertos controlados por autoridades y rutas marítimas protegidas por fuerzas estatales para mover la droga.» Determinación Absoluta «, la Operación Para Detener a MaduroEl gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dio detalles este sábado de la operación «Absolute Resolve» (Determinación Absoluta) en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que se trató de una operación que fue resultado de «meses de planificación», ensayos y coordinación interinstitucional. Detalló que se siguieron todos los pasos de Maduro para «entender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué ropa usaba».En el despliegue, explicó, intervinieron soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y personal del componente espacial, en coordinación con agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Geointeligencia Espacial (NGA).Más de 150 aeronaves de EU participaron en captura de MaduroCaine detalló que se movilizaron más de 150 aeronaves desde 20 distintas bases terrestres y marítimas del hemisferio occidental. Entre ellas mencionó la participación de cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B-1, helicópteros y drones pilotados remotamente, todos coordinados para garantizar la inserción en Caracas y posterior extracción de las fuerzas desde el centro de Caracas, ya con Maduro y Flores capturados.Según Caine, para el ingreso de los helicópteros se realizaron una serie de ataques en la zona para neutralizar las defensas venezolanas.Así, helicópteros ingresaron a baja altura y arribaron al complejo de Maduro a las 2:01 de la madrugada del sábado en Caracas (12:01 en México).Ya en tierra, las fuerzas de Estados Unidos aislaron el área donde se encontraba Maduro y avanzaron con rapidez. Los helicópteros, dijo Caine, fueron atacados por las fuerzas venezolanas y respondieron al fuego. Uno de ellos resultó impactado, pero siguió operando y pudo regresar a salvo. Tanto Caine como Trump reconocieron que algunos efectivos resultaron heridos, pero se encuentran bien.Extracción de Maduro; al mandatario no le dio tiempo ocultarseTrump detalló que al verse acorralado, Maduro intentó ocultarse en una «zona de seguridad» pero no le dio tiempo de llegar a ella porque fue capturado. Añadió que las fuerzas estadounidenses llevaban «todas las herramientas necesarias» para sacarlo en caso de que hubiera logrado ocultarse.Según Caine, una vez capturados Maduro y su esposa, se inició la fase de extracción, para la cual se contó con cobertura aérea. Hubo enfrentamientos nuevamente con las fuerzas venezolanas, pero las de Estados Unidos lograron salir de territorio venezolano, sin bajas.A las 3:29, hora del este (2:29 en México), los helicópteros ya se encontraban sobre el mar con Maduro y Flores a bordo. Los detenidos fueron trasladados al buque anfibio USS Iwo Jima y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para su posterior traslado a Nueva York, donde fueron afincadas las acusaciones de narcoterrorismo contra ambos.El secretario estadounidense de Estado Marco Rubio, señaló que el Congreso no fue notificado sino hasta que la operación había iniciado. Trump subrayó que buscaban evitar «filtraciones».Ataques de Estados Unidos en Venezuela Dejan 40 MuertosAl menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato con base en reportes preliminares, informó el New York Times.Maduro Es Recluido en la Prisión de BrooklynEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de las autoridades federales y fue ingresado al Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Brooklyn, en Nueva York. La prisión es conocida por haber albergado a figuras de alto perfil vinculadas al narcotráfico internacional.El MDC de Brooklyn ha sido centro de reclusión de personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Genaro García Luna, Servando “La Tuta” Gómez, Rafael Caro Quintero y Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras.El mandatario venezolano deberá comparecer ante un juez federal en Nueva York en una fecha aún por definir, donde se le informarán formalmente los cargos y el curso del proceso judicial. Sun