Sismo Deja Afectaciones en al Menos 24 Municipios de Guerrero

* 740 Viviendas Resultaron con Daños.

Chilpancingo, Gro.; 3 de Enero.- Por lo menos 24 municipios de Guerrero sufrieron daños por el sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, en la región Costa Chica.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 24 municipios fueron afectados por el sismo.

En un comunicado, la dependencia informó enlistó a los municipios afectados: Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla, San Luis Acatlán, Cuautepec, Florencio Villareal, Juchitán, en la Costa Chica; Malinaltepec, Tlapa, Acatepec, Copanatoyac Nuu Savi y Huamuxtitlán, en la Montaña. Mientras que en la región Centro: Juan R. Escudero, Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Tixtla y Zitlala. Mientras que en la Costa Grande: Coyuca de Benítez y Atoyac.

Protección Civil federal detalló que aún continúan los trabajos de evaluación y cuantificación de daños tras el sismo.

Afirmó que el Ejército y la Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para atender a la población afectada.»

La Coordinación Nacional de Protección Civil reconoce el trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales, lo que permitió una atención oportuna a la emergencia y reitera el compromiso del Gobierno de México con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población», se indica en el texto.

Protección Civil señaló que están trabajando en la reparación del sistema de distribución de agua potable de Acapulco, el cual fue dañado por el sismo.

El viernes, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) informó de la suspensión de la distribución del agua en el puerto. Afirmó que los sistemas Papagayo 1, Papagayo 2 y Lomas de Chapultepec, fueron afectados por el sismo y están fuera de servicio.

San Marcos, el más dañado.

El municipio de San Marcos, el epicentro del sismo fue el más dañado.

De acuerdo con la dirección de Protección Civil de ese municipio, unas 740 viviendas fueron dañadas por el sismo.

De las 740, unas 70 colapsaron completamente.

Uno de esos colapsos provocó la muerte de una mujer de unos 50 años en la comunidad Las Minas.

La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda informó que la mujer murió cuando el techo de su vivienda le cayó encima.

En redes sociales, a la mujer la identificaron con el nombre de Felicitas Villalba de León. SUn