“Estamos a Favor de la Solución Pacífica de Cualquier Conflicto”: Sheinbaum

* México Condena Intervención Militar en Venezuela.

Durante su gira de trabajo por el Estado de Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México está a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, esto tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas, ese es nuestro posicionamiento”, señaló.



Destacó que con el Gobierno de Estados Unidos se tiene una buena relación de entendimiento, comunicación, de colaboración sin subordinación.México Condena Intervención Militar en VenezuelaEl Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.Insta también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria. Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia:Embajada de México en Venezuela:Avenida Río de Janeiro, cruce con calle Trinidad,Edificio Centro Río de Janeiro, Nivel P.H.,Urbanización Las Mercedes, Caracas, VenezuelaTeléfono de emergencia: +58 412-2524675Marcación local: 0412-252-4675Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mxFacebook: Embajada de México en VenezuelaX: @EmbamexVen . Boletín Oficial