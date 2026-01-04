Playa San Benito se Consolida Como Atractivo Para el Turismo Deportivo en Puerto Madero

*La Práctica del Surf ha ido Ganando Popularidad Entre Jóvenes Locales y Visitantes.

Puerto Madero, Chiapas; 3 de Enero del 2026.- Las playas del litoral chiapaneco comienzan a posicionarse como un nuevo referente para el turismo deportivo, particularmente para la práctica del surf.

En Playa San Benito, en Puerto Madero, este deporte ha ido ganando popularidad entre jóvenes locales y visitantes, impulsando una alternativa recreativa y turística con gran potencial para la región.



De acuerdo con surfistas locales, el surf llegó a esta zona desde la década de los años noventa, cuando viajeros extranjeros comenzaron a explorar las condiciones del mar. Aunque en sus inicios era practicado por muy pocas personas, actualmente existe una comunidad creciente de alrededor de 20 surfistas activos, a la que se han sumado aficionados provenientes de Tapachula y otros municipios cercanos.Playa San Benito destaca por sus olas rápidas y constantes, una característica muy valorada en el surf, ya que permite mayor desplazamiento y ejecución de maniobras. A diferencia de otros destinos saturados, la baja afluencia de personas en esta playa ofrece un entorno ideal para surfear con mayor libertad, lo que representa un atractivo adicional para quienes buscan experiencias más tranquilas y naturales.Las mejores condiciones para la práctica del surf se presentan durante la marea alta, momento en el que las olas permiten recorridos más largos y seguros, tanto para principiantes como para surfistas intermedios. Estas características hacen de San Benito una playa accesible incluso para niños y personas que desean iniciarse en este deporte.Además del componente turístico, el surf aporta importantes beneficios a la salud, al ser una actividad física completa que mejora la condición cardiovascular, la fuerza y el equilibrio, al tiempo que fomenta el contacto con la naturaleza y el bienestar mental.Surfistas organizados en el club “Hijos de San Benito” ofrecen clases guiadas con instructores capacitados, promoviendo una práctica responsable y segura del deporte. Esta iniciativa no solo impulsa el deporte local, sino que también abre oportunidades económicas mediante el turismo de experiencia.Con su combinación de mar, deporte y paisajes naturales, Playa San Benito se perfila como un punto estratégico para diversificar la oferta turística de la costa chiapaneca y promover estilos de vida saludables, posicionando a Puerto Madero como un destino emergente para el surf en el sur de México. EL ORBE/ JC