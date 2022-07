Aumenta Más de Mil por Ciento Casos de Covid-19 en Chiapas

*En Menos de un mes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2022.- De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en Chiapas, de los 5 casos de Covid-19 que se tenían registrados en la entidad hace un mes, en las últimas horas se incrementó a 55, es decir, un aumento de más de mil por ciento, sin contar a todos aquellos que ya están infectados, tienen los síntomas, pero no han acudido al Sector Salud y tampoco a realizarse la prueba.

Se cree que el avance en el Plan de Vacunación logró amortiguar las afectaciones en la población porque, aun cuando siguen habiendo decesos en todo el país, el índice es mucho menos que las cuatro oleadas anteriores ocurridas en los dos últimos años.

En torno al tema, el especialista, Jorge de Los Reyes Herrera, integrante de la Sociedad de Médicos Generales Capítulo Chiapas, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se debe recordar a la población en general que la pandemia del Covid-19 no ha terminado, y eso es lo más importante, porque la sociedad juega un papel muy importante en el autocuidado de la salud.

«Hemos visto que los ciudadanos para mala fortuna han bajado la guardia y dejado de usar cubrebocas, gel antibacterial, de guardar sana distancia y de evitar los lugares muy concurridos. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho para aplicar las vacunas es de gran relevancia, porque están resistiendo a los embates de la enfermedad», afirmó.

Por eso hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos de 5 a 11 años de edad, porque ya se amplió el esquema para esas edades, porque solo así se van a ir eliminando esas vías de contagio.

Recalcó que una de las formas de comprobar la efectividad de las vacunas y del éxito del programa de distribución de las millones de dosis, es que «no se va lograr cortar la transmisión de la enfermedad, pero sí la disminución de casos que requieran hospitalización, y los cuadros graves o mortales».

Dejó en claro que hay un incremento considerable en los contagios a nivel nacional, pro que en el caso de Tapachula y los municipios aledaños, ha sido únicamente con sintomatología respiratoria, fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, pero que el índice de hospitalizados no ha aumentado.

«únicamente estamos teniendo el reporte de casos que se están manejando de manera ambulatoria. Por eso hacer hincapié que todos tenemos que completar los esquemas de vacunación y decirle a la población que hay que proteger a esos nuevos grupos poblacionales en adolescentes y en el grupo de 5 a 11 años», insistió.

Opinó que, en términos generales, alrededor del 90 por ciento de las personas que están dando positivo a la pandemia está llevando su recuperación y tratamiento de manera ambulatoria, porque no requiere de hospitalización, y el resto con una vigilancia más estricta.

También subrayó que las personas -de cualquier grupo de edad- que se ha infectado últimamente y que presenta complicaciones, son aquellas que se han resistido a la vacunación. EL ORBE / JC