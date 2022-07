Quinta Oleada de Covid Causa Estragos al Sector Restaurantero de la Región

*Ventas Caen Hasta un 60%.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2022.- Ante el temor de contagiarse con el mortal virus del Covid-19, la población local se abstiene de visitar restaurantes establecidos en la Ciudad, sobre todo ahora que las autoridades han estado anunciando la presencia de la enfermedad y que está en todo su apogeo la quinta ola de contagios, con más fuerza que las anteriores etapas.

Esta situación, sin duda alguna, les está pegando muy duro a los dueños de restaurantes en el centro de Tapachula, con ventas tan solo en 40 por ciento, los mismos que no han podido repuntar debido a la ausencia de comensales, quienes prefieren quedarse en casa o en su defecto, para mayor seguridad, adquieren los productos para prepararse ellos mismos sus alimentos o para llevar.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer Sergio Ramírez, encargado de un restaurante de ese sector de la Ciudad, quien aseguró que otro factor de que hayan pocos comensales es la presencia de muchos centroamericanos y la mayoría de éstos no usan cubrebocas y no guardan su sana distancia, lo que puede dar cabida a la posibilidad de algún rebrote.

Añadió que, aunque la mayoría de la gente ya está vacunada contra el Covid-19, lo cierto es que aun se pueden contagiar, por lo que más les vale quedarse a guarecer en sus domicilios antes de ser víctimas de esta grave enfermedad.

Como sector restaurantero, dijo, les preocupa por el pago de renta, luz, agua y empleados, por lo que esperan que las cosas se vayan mejorando.

Por eso exhorto a la población que a pesar de haber recibido la dosis, no se baje la guardia y se sigan cuidando para poder trabajar con normalidad. EL ORBE / Nelson Bautista