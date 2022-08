Pobladores se Oponen a Reubicar a Migrantes Hacia Tuxtla Chico

* En Oficinas de lo que fue la Secretaría del Campo.

Tapachula, Chiapas; 05 de Agosto del 2022.- Un treintena de personas encabezadas por quien dijo ser el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI) de Tuxtla Chico, Moisés Lara Ponce, se opusieron este día a la reubicación de las oficinas de Regulación Migratoria, con la justificación de que no quieren a los indocumentados por allá.

En la víspera, los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la región y los empresarios enlace con Centroamérica, propusieron al Gobierno del Estado la reubicación de esas oficias que actualmente están en la colonia Las Vegas, al sur de la Ciudad, para descentralizar la problemática, lo cual fue respaldado de inmediato por sectores productivos y funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Incluso, los empresarios indicaron que este viernes, las autoridades habían recibido la propuesta y ya habían iniciado las investigaciones sobre esas instalaciones ubicadas justo donde comienza el Libramiento de Tapachula y en las que hace muchos años fue la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, después quedaron abandonadas y desde entonces nadie se preocupó por ellas.

Las instalaciones se encuentran entre los dos municipios, aunque por la distancia, se podría decir que está dentro de la mancha urbana de Tapachula y a muchos kilómetros de la cabecera municipal de Tuxtla Chico

Los manifestantes solicitaron la presencia de algunos trabajadores de los medios de comunicación, se formaron para la foto e hicieron declaraciones en torno a que defenderían a su población, aunque no dijeron nada sobre que la comunidad de Frontera Talismán, en ese municipio, es utilizada como paso informal de personas y mercancías.

Con su postura dejaron en claro que, al menos ese grupito de personas no está de acuerdo con las propuestas que se han hecho en las mesas de trabajo de los representantes de la sociedad y el Gobierno del Estado para tratar de solucionar uno de los problemas más sentidos de la sociedad.

De acuerdo a empresarios de la Coparmex, el Gobierno de Chiapas respondió al llamado de la ciudadanía sobre la problemática migratoria, ya que estaban cansados de bloqueos de vialidades, manifestaciones y sobre todo el hecho de que los migrantes deambularan por las calles sin las más mínimas medidas sanitarias.

Aseguraron que debido a su ubicación geográfica, las nuevas oficinas en ese predio no afectaría a nadie y se conjugaría con la estrategia implementada por el Gobierno Federal de habilitar hasta cien ventanillas de atención a migrantes, como se ha hecho en las últimas tres semanas, lo cual ha permitido la expedición de documentos a unos 20 mil extranjeros en varios puntos de Chiapas, los cuales inmediatamente han salido con rumbo al norte del país.

Con la puesta en marcha de las ventanillas se paralizaron las caravanas, a pesar de la insistencia de algunos que han visto ese tema como un jugoso negocio

La reubicación permitiría a los migrantes tener un espacio seguro, amplio, en el que podrían estar durante las horas que se requieren para realizar sus trámites, y por lo tanto sería benéfico para ellos y para la población de Tapachula, además de que se evitaría que deambularan en el centro del municipio.

Se desconoce cuáles son los motivos de fondo para que esas personas que de repente les surgió el amor por unas oficinas abandonadas desde hace muchos años, aunque no se descarta que pudiera ser por intereses partidistas del Gobierno Municipal actual, con las otras instancias.

Aunque también hay la sospecha de que autoridades de ese Ayuntamiento, y sus familiares, podrán tener intereses particulares para desestabilizar todo lo que se refiere al tema migratorio y de gobernabilidad en Chiapas, en miras de las próximas elecciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello