Habitantes de Colinas del Rey sin Energía Eléctrica Desde Hace una Semana

* La CFE los Engañan con Promesas.

Tapachula, Chiapas; 08 de Agosto del 2022.- Habitantes de la colonia “Colinas del Rey”, ubicada al nororiente de la Ciudad, están sufriendo desde hace más de una semana por la falta de energía eléctrica a causa de un desperfecto en el transformador que fue reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando empezaba a tirar ácido, pero no hicieron nada y por ello este día decidieron protestar en las instalaciones de la paraestatal.

Alfredo Barrios Díaz y Carmen López Escobar, dijeron en voz de los inconformes que este problema y la falta de energía eléctrica, lo han hecho saber a los funcionarios de esa «empresa de clase mundial», pero que «nomás se burlan del pueblo ya que hacen caso omiso a los reportes».

En entrevista para Periódico EL ORBE, indicaron que cuando fueron a reportar la problemática, les dijeron que no pueden hacer nada, pues de momento no tienen equipo para reemplazar al que se descompuso, lo que consideran una burla ya que no es posible que no tengan en almacén equipos para restablecer la energía eléctrica.

Agregaron que así los han tenido en esas oficinas, a puras promesas, mientras tanto ya pasaron más de siete días y todo sigue igual o peor, porque ahora ya llegaron los recibos con altas tarifas y de pago inmediato, a pesar de que no cuentan con el servicio, pero tampoco ningún lugar en donde quejarse, porque se trata del mismo Gobierno.

De igual forma, comentaron que, al no tener energía eléctrica, resienten muchas inconveniencias en sus hogares, como el hecho de que las amas de casa no pueden tener nada guardado en el refrigerador ya que todo se echa a perder, independientemente de que en las noches corren el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, ante la oscuridad que impera en la colonia.

La protesta de este lunes no sirvió de mucho porque les dijeron una vez más, «que hay lo van a ir a ver». EL ORBE / Nelson Bautista