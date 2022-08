Incrementa Cerca del 80 % Violencia Familiar

* Provocada por Crisis Económica

Tapachula, Chiapas; 08 de Agosto del 2022.- «La violencia familiar existe en la mayoría de los hogares chiapanecos en la actualidad, engendrada sobre todo por los problemas económicos y por el estrés mismo que resulta de la grave carestía de la vida y de la situación de angustia y desesperación que se vive», señaló, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional.

Entrevistada para EL ORBE, manifestó que la violencia familiar, ya sea física o verbal, se ha incrementado en alrededor de un 80 por ciento en lo que va del año, pero que se sabe poco de este asunto debido a que no se denuncian los hechos ante las autoridades que corresponden.

El estrés es un gran motivo para que se genere la violencia familiar, no sólo en los hogares, sino también en oficinas, en el trabajo, en la calle, en todos lados, expresó.

«El estrés resulta de la desesperación por falta de recursos, pero también es parte de la poca paciencia y tolerancia que se tiene entre las personas para sobrellevar un asunto, ya sea personal, familiar o de trabajo», dijo.

Asimismo, ese asunto es una cadena, pues al no haber tolerancia para aceptar situaciones, se cae en la preocupación que obliga a las personas a desarrollar la violencia, y es ésta la que va minando la salud de las personas y descompone el tejido social.

La problemática tiene un fondo muy peligroso, señaló, pues los niños viven esta situación, «es un tipo de enseñanza que los padres les están dando, y dentro de unos diez años, los menores lo podrán desarrollar y con más fuerza, por lo que considero que este mal debe ser erradicado por completo».

Sumado a todo lo anterior, ahora los padres de familia tienen que irse a los Estados Unidos en busca de oportunidades, eso, indicó, también contribuye a que se genere violencia. EL ORBE / Nelson Bautista