Pobladores de la Colonia Democrática Protestan en la Alcaldía de Tapachula

* Exigen el Desalojo de Invasores.

Tapachula, Chiapas; 08 de Agosto del 2022.- De manera violenta, Fernando N y un grupo de personas se apoderaron del área verde de la colonia Democrática Magisterial desde hace varios meses, y no hay poder humano que lo saque de ese lugar, cometiendo un vil despojo a los habitantes de la comunidad.

Por ello, la mañana de este lunes varios colonos, encabezados por Carlos Límber, acudieron al Palacio Municipal para pedir apoyo a las autoridades, pues han agotado las formas pacíficas y no encuentran las formas de acabar con la impunidad, restablecer el estado de derecho y desalojar a los invasores.

En entrevista con Periódico EL ORBE, manifestó que con el apoyo de sus demás compañeros maestros, adquirieron esos terrenos hace más de 40 años para edificar ahí sus viviendas y el resto como área verde, donde tenían construido un campo de futbol que ha servido para el entretenimiento de los niños y jóvenes.

Sin embargo, ahora, esa persona invadió los terrenos y lo han cercado en lotes, por lo que no están conformes que un espacio que servía para la recreación de los niños y jóvenes, hoy les sea arrebatado por un grupo de personas que no tienen nada que ver con esa colonia.

De este asunto ya tiene conocimiento la Delegación de Gobierno, pero no tuvieron la capacidad de resolver ese problema y por ello decidieron dirigirse a las autoridades municipales para pedirles apoyo, señaló.

Dijo por último que esa misma persona invasora hace unos días estuvo a punto de causarle lesiones a un colono, al que se le fue encima con machete en mano, pero por fortuna le perdonó la vida. EL ORBE / Nelson Bautista