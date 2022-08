Se Agudiza el Problema de la Basura en Huixtla, Alcalde Carlos Salazar Gam Hace Caso Omiso

* Población Tira sus Residuos en la Calle a Falta de Camión Recolector.

Huixtla, Chiapas; 10 de Agosto.- Vecinos de la Avenida González Ortega y Calle Guerrero, así como de la calle Porfirio Díaz optaron por sacar a tirar sus desperdicios a la calle, en vista de que el camión recolector de basura no pasó por esa calle, algo que ha venido ocurriendo desde hace varios días.

Esto ocasionó que en el lugar, donde se encuentran las instalaciones de TELEMEX, se generara una fuerte contaminación, ya que los residuos expedían olores fétidos.

De igual forma, un patio baldío que se ubica en esa dirección, fue usado como basurero clandestino, a pesar de que tiene un letrero en el que se prohíbe arrojar basura.

Esta situación ha sido generada por la falta de camiones para recolectar basura, ya que los pocos que hay o están descompuestos o no son dotados de suficiente gasolina para atender a la población. Por ello señalan directamente al alcalde Carlos Salazar Gam de actuar con indiferencia ante este grave problema, que cada día se va volviendo más crítico.

Se espera que la presión social haga que el Alcalde tenga un poco de vergüenza y de la cara a su pueblo, a quienes en campaña prometió que acabaría con el problema de la basura, pero ahora que está en el poder hace como que no se acuerda. EL ORBE/ JL