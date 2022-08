Disminuye la Venta de Calzado por Término del Ciclo Escolar: Comerciantes

* Alrededor del 50%.

Tapachula, Chiapas; 10 de agosto del 2022.- Una situación difícil están viviendo los vendedores de calzado en los mercados locales, ya que al clausurar el ciclo escolar 2021-2022, los niños y los jóvenes dejan de ir a las escuelas y eso hace por el momento no haya ninguna preocupación en las familias por la compra de este artículo.

Así lo manifestó la comerciante, Laura Ancheyta Méndez, quien aseguró que la comercialización de este producto ha bajado como el 50 por ciento, y eso les preocupa muchísimo ya que, como el caso de ella, de lo que obtiene en el local pagan impuestos, proveedores y otros gastos, mientras que con el resto saca adelante a su familia.

Asimismo, que los costos con los proveedores han subido demasiado este año, derivado de muchos factores, como los constantes gasolinazos y el incremento en los fletes.

Comentó que al poner a disposición del público sus productos, no lo pueden dar más caros, porque ya son clientes de muchos años y tienen que ajustarse a su economía. Es decir, les tienen que dar calzado de buena calidad, pero que no les salga de su presupuesto y por ello tienen que equilibrar lo que invierten con lo que obtienen.

Señaló que hoy los consumidores están más preocupados por la compra de los útiles escolares que en la adquisición de un calzado. Sin embargo esperan que con el inicio de clases las cosas mejoren para ellos.

Además, que otro de los problemas de la baja venta es que muchos padres de familia se quedaron sin empleo por el tema de la pandemia y esto vino afectar mucho a la economía.

Finalmente, hizo un llamado a la población a visitar las instalaciones del mercado Sebastián Escobar, donde se les ofrece calzado de calidad y al alcance de los bolsillos de las familias de la zona. EL ORBE / Nelson Bautista