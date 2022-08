Población a Favor de Reubicar a Migrantes Fuera de la Zona Urbana de Tapachula

* Ayudará a Mejorar la Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto del 2022.- Ahora que se dio el anuncio de que los migrantes serían atendidos en una oficina que se instalaría en la carretera a Tuxtla Chico, vecinos del sur de la ciudad consideraron que mejorará mucho la imagen que había cuando los extranjeros acudían a la oficina de Regulación Migratoria por miles, ubicada en el fraccionamiento Residencial Las Vegas.

Así lo consideró en entrevista con el rotativo EL ORBE, Genaro Espinoza Ruiz, vecino de ese sector del sur de la ciudad, quien aplaudió que el gobierno haya dispuesto que se ocupe un terreno que tenía abandonado la Secretaría del Campo, para atender ahí a los migrantes y que éstos ya no se amontonen en las calles de Tapachula.

Asimismo, reconoció que a la par de esa acción, también ha sido de mucha importancia la decisión que tomó el ayuntamiento municipal, en el sentido de recoger toda la basura que había en la parte baja de la población (por donde pernoctaban los migrantes), y tratar de mantener limpia toda esa área, la cual ha cambiado totalmente su imagen.

Incluso, la estrategia que puso en marcha el Instituto Nacional de Migración hace un mes, en el sentido de habilitar cien ventanillas de atención para los indocumentados, permiten que sigan su tránsito hacia el norte del país entre 5 y 7 mil cada semana.

Con la salida de los migrantes de la ciudad, también se ha reducido la zozobra de la población, sobre todo los pobladores de esa colonia y sus alrededores.

Reconoció que la migración es un tema a nivel mundial, y que en la mayoría de los casos se trata de gente que huye por alguna persecución o porque busca mejores alternativas de vida y que, en el caso de las autoridades, solo deben de verificar que no tengan antecedentes penales y dejarlos llegar a su destino final, los Estados Unidos, para que no se aglomeren en Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista