Producción de Soya se Desploma en Chiapas por Falta de Apoyos

*Se Reduce de 25 mil a 12 mil Toneladas.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto del 2022.- La desaparición de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) del Gobierno Federal, que contribuía con la compra y venta de los productos agrícolas de Chiapas, ha sido parte para que el campo en la entidad solo esté produciendo la mitad de lo de hace cuatro años y que la pobreza se haya extendido de manera drástica en el país.

Así lo opinó, Otilio Wong Arriaga, integrante del Frente Común de Productores de Soya, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que se calcula, si las condiciones climatológicas lo permiten, que en este ciclo solo se tenga la meta de producir alrededor de 12 mil toneladas de la oleaginosa, cuando en el sexenio pasado era de 25 mil.

Según su versión, en ese tiempo producían esa cantidad «porque teníamos el apoyo de la empresa Calvario Puebla, y Buenaventura, las cuales nos daban certeza para la siembra del cultivo, además que el Gobierno apoyaba con Aserca -que desapareció- en cuanto a la comercialización y nos apoyaba para comprar las coberturas de la agricultura por contrato».

A pesar de todo, indicó que en este ciclo van bien las cosas con un promedio de unas 2 toneladas por hectárea y que esperan que haya un promedio que les ayude a salir adelante y abatir los costos.

Aunque dejó en claro que esos no son los números ideales ni los que se esperaban, «porque ha venido disminuyendo la producción cada año por falta de apoyos. Si no hay financiamiento no se produce, y si al campo no le va bien, a todos nos va mal».

Sin embargo, según apuntó, «para apoyar económicamente a la región, estamos haciendo el esfuerzo y agotando los pocos fondos de recursos que tenemos, ya que nuestra ocupación no queda más que sembrar la tierra»

Puntualizó que se requiere de financiamientos, incentivo a la producción, apoyos para la comercialización y certeza en las cadenas de compra-venta. EL ORBE / JC