Urgimos a la Federación Atención Ante las Inundaciones en Chiapas: Luis Armando Melgar

* Varios Municipios Presentan Afectaciones.

Tapachula Chiapas a 23 de septiembre de 2022.- Debido a las intensas lluvias que se presentan cada año en el sureste del país y particularmente en Chiapas, Melgar señaló la importancia de brindar atención urgente a los municipios afectados que afortunadamente sólo reportan daños materiales; sin embargo, indicó que de nueva cuenta a los chiapanecos les toca perder lo poco que con tanto esfuerzo consiguen.

“Sabemos que no podemos controlar a la naturaleza, pero estoy convencido que sí podemos prevenir, por ello hacemos un exhorto a CONAGUA para que preste atención a Chiapas, necesitamos sumar urgentemente acciones de los tres niveles de Gobierno para que los chiapanecos no tengan miedo de perderlo todo en cada contingencia ambiental” subrayó Melgar.

El embajador Melgar destacó que ya son varios municipios afectados, en su mayoría de la costa y que afortunadamente según datos del Sistema Estatal de Protección Civil, no se reportan personas lesionadas o graves, ni pérdidas humanas que lamentar; sin embargo también afirmó que cada año ocurre lo mismo y siempre quienes más lo padecen son la personas que menos tienen y que terminan perdiendo mucho por las inundaciones; por ello es vital que exista un programa de prevención y mantenimiento oportuno por parte de las instancias federales y de la entidad.

“Urge cuidar todo lo que tenemos para que a Chiapas le vaya bien, los daños que ocasionan los fenómenos naturales afectan la economía y la productividad de los chiapanecos, por ello debemos evolucionar la relación de Chiapas con la Federación, necesitamos más atención de las instituciones en materia de prevención, que se le invierta a mejorar para evitar daños y retrocesos en el desarrollo que nos merecemos. Boletín Oficial