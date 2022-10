Cientos de Migrantes Preparan Salida de Caravana Madre Para Este Domingo

* Intentarán Llegar a Huixtla en la Madrugada del Lunes.

Tapachula, Chiapas; 01 de Octubre del 2022.- A pesar de que el Gobierno de Guatemala intensificó esta semana sus operativos para tratar de frenar un poco el éxodo de grupos de migrantes que están entrando a territorio chapín por todos lados, se calcula que unos 500 al día lograron atravesar esa nación y la franja limítrofe con México, y ya están dispersos en Tapachula n espera de salir en una caravana numerosa en los próximos días.

El reporte del país vecino señala que cientos de extranjeros fueron asegurados y remitidos a Honduras, mientras que a cantidades similares no se les permitió la entrada en los cruces formales.

Sin embargo, muchos se han aventurado en las partes montañosas y en peligrosas cañadas para lograr su objetivo de avanzar hacia Chiapas. Se estima que, para la tarde del sábado ya estaban listos unos 5 mil para cruzar el río Suchiate, el cual sirve de referencia limítrofe con México.

Las torrenciales lluvias han provocado que los niveles del afluente superen en algunas partes los 4 metros y que las corrientes sean tan fuertes que los alrededor de 500 balseros mantengan semi-paralizadas sus actividades de cruzar de un lado a otro, mercancías de contrabando, así como a migrantes.

Por ello, los albergues y templos en la comunidad fronteriza de Tecún Umán, cerca de la frontera con territorio azteca, se encuentren literalmente abarrotados por oriundos de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y una minoría de otros países.

Entre ellos viajan muchos niños, incluidos no acompañados; mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, o que ha dificultado la movilidad. Al principio de la semana, organizaciones civiles habían reportado que había en tránsito unas 12 mil personas.

Los de estos últimos casos, buscan quedarse a vivir en alguna región de México, incluida Chiapas, para que reciban servicios médicos gratuitos, puedan nacer sus hijos en hospitales, y los enfermos con enfermedades crónico degenerativas obtengan su tratamiento, también gratis.

Cualquier lugar en el que se queden asentados será mejor que donde vivían en su país. Buscan, además, que el Gobierno local les dé empleos, educación, alimentación, los incluya en programas asistenciales e incluso que legalice su estancia, para que no los molesten o los quieran deportar.

Desde mediados de la semana se suspendieron las caravanas de migrantes que salín casi todos los días desde Tapachula, en el ánimo de conformar una de mayor cantidad de participantes, porque apenas se lograban juntar de entre 50 y 250 extranjeros en cada una de las 28 movilizaciones que hubo entre Agosto y Septiembre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello