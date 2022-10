En México Cada Día Mueren Tres Pacientes Dentro del Quirófano Por un Electroshock

* Hospitales no Realizan Mantenimientos Eléctricos.

Tapachula, Chiapas; 03 de octubre del 2022.- Aún cuando no hay datos precisos de la magnitud real de lo que ocurre, investigaciones han revelado que en México cada día mueren tres pacientes dentro del quirófano a consecuencia de electroshocks por falta de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, incluyendo a instalaciones de Salud en Chiapas, y obviamente n Tapachula.

Así lo informó entrevista para el rotativo EL ORBE, Roberto Martínez, de la empresa DWPPON Elektric México, quien detalló que es muy difícil detectar en una autopsia que un paciente falleció debido a una corriente de fuga, «sin embargo está comprobado científicamente que llega a suceder no solamente aquí en Tapachula o en Chiapas, sino en todo el país, donde hay un aproximado de la muerte de tres personas al día, lo que es realmente alarmante».

Al hablar de los dictámenes médicos para ese tipo decesos, dijo que «los doctores son gente muy culta en su área, pero desafortunadamente en seguridad eléctrica hospitalaria no están muy inmersos. Entonces al no encontrar de cierta manera una explicación lógica pueden achacar el resultado de la muerte de un paciente, porque estaba muy débil y no aguantó la anestesia, sin saber realmente qué es lo que sucedió».

Por eso recalcó que la labor de los ingenieros biomédicos es sumamente importante en los hospitales de todo el mundo, sobre todo en las tareas preventivas antes de las correctivas., «porque sus trabajos aseguran -de alguna manera- la seguridad hospitalaria, que sea la correcta, porque de ahí depende la vida del paciente».

Opinó que en un proyecto hospitalario debe haber un proyecto multidisciplinario donde participen ingenieros biomédicos y arquitectos, para que en conjunto logren una correcta instalación

Por eso hizo un llamado a al sector salud, público y privado, así como a los profesionistas que se encargan de la instalación, diseño, construcción, renovación de hospitales, «que lo hagan como si ellos mismos fueran hacer uso de las instalaciones, como si fuera alguien de su familia, su papá, su mamá, su hijo, y que de alguna manera con esto se garantice la seguridad para las personas más vulnerable en un hospital, qué es el paciente» EL ORBE / JC