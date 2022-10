Protestan Trabajadores de la UPN por Presunto Fraude Millonario

* Exigen Esclarecer el Destino de sus Aportaciones Quincenales.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2022.- Un grupo de trabajadores del Plantel 072 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicada al sur de la Ciudad, protestaron este día en las afueras de sus instalaciones por un supuesto fraude millonario en el que, aseguran, alguien se está quedando de manera impune los recursos económicos que les descuentan vía nómina cada quincena para las aportaciones de ley.

Fernando Orozco Chávez, docente de esa institución educativa, dijo en voz de los afectados que se trata de un desfalco económico del que ya tienen conocimiento las autoridades superiores, en el que sus aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), al seguro institucional, al ISSSTE, y otros, no lo están depositando.

Puso como ejemplo su propio caso, en el que señala que hace mucho tiempo le otorgaron un crédito para vivienda por un monto de 630 mil Pesos y por solo ese concepto le descuentan 2 mil Pesos quincenales, pero le llegó un reporte de Fovissste en torno a que no ha pagado y ya debe 1.3 millones de Pesos, y se corre el riego de que le embarguen su casa en cualquier momento.

Al igual a su caso hay muchos otros, señaló, en el que si falleciera el beneficiado del crédito, a los familiares se les informaría del adeudo pendiente y muy probablemente también los desalojarían y les quitarían la propiedad.

Tampoco habrá pensión para ellos o sus deudos, porque también aparecerá que no se pagó al SAR y por tanto no hay fondos ahorrados, aún cuando les descontaron siempre, pro fueron desviados.

Puntualizó que han solicitado una y otra vez la integración de una mesa interinstitucional en el que participen todas las dependencias que tienen que ver con el problema para llegar a una salida a la problemática, pero tampoco les quieren hacer caso y por ello todo sigue impune. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello