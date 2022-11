Reconoce Servicios Públicos Cobros de Seudolíderes a Vendores Ambulantes

* Engañan a Comerciantes con la Renta de Espacios en la Vía Pública.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre del 2022.- Justo cuando hay grandes reclamos de parte de la sociedad por el desbordamiento del comercio informal en la localidad, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales asegura que ha estado realizando operativos por diversos puntos de la Ciudad, especialmente en el centro y calles aledañas, decomisando productos y cualquier objeto que impida el libre paso de los peatones, tanto en banquetas como en las calles u otros sitios.

Según el empleado encargado de esa área, Arturo Rojas Cárdenas, los decomisos se hacen siempre y cuando los vendedores estén ubicados en lugares inapropiados; porque estorban a los peatones, y porque no cuentan con los permisos correspondientes.

Sobre el destino de los productos, según su versión, el dueño de lo decomisado ya no se presenta, o porque se trata de una reincidencia, entonces, aparte de una doble multa es donado a alguna institución de asistencia, como los albergues, para el aprovechamiento de los mismos.

De igual forma, manifestó que, luego de los decomisos, los reclamos por parte de los comerciantes no se dejan esperar argumentando que tienen permisos expedidos por algún líder o por alguna agrupación sindical. Sin embargo, indicó que se trata de engaños ya que ningún particular tiene derecho a realizarlo, «es solamente la autoridad municipal la facultada para ello».

No se trata solamente de permisos simples, sino que los vendedores argumentan que pagaron determinada cantidad que van de 2 a los 3 mil Pesos, reiterando que eso es una acción indebida ya que el Ayuntamiento Municipal no tiene acuerdos con nadie para los cobros a los comerciantes. EL ORBE / Nelson Bautista